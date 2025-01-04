Yerel Televizyon Muhabiri Semra Demirelli'nin Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yerel Televizyon Muhabiri Semra Demirelli'nin Cenazesi Uğurlandı

Yerel Televizyon Muhabiri Semra Demirelli\'nin Cenazesi Uğurlandı

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından vurulan 25 yaşındaki yerel televizyon muhabiri Semra Demirelli, 49 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi, çalıştığı kanal önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

04.01.2025 15:09  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ELAZIĞ'da erkek arkadaşı tarafından tabanca ile vurulan ve 49 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yerel televizyon muhabiri Semra Demirelli (25), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 15 Kasım 2024'te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

ÇALIŞTIĞI KANALIN ÖNÜNDE TÖREN

Semra Demirelli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından çalıştığı kanalın önüne getirildi. Burada düzenlenen törene mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Semra'ya Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı diledi. Mesai arkadaşları, tabutuna karanfiller ve Semra'nın kullandığı mikrofonu bıraktı. Daha sonra öğle vakti İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Demirelli'nin ailesi ve yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namazın ardından cenaze, Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Haber-Kamera Tekin YALÇINKAYA ELAZIĞ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Elazığ, Güncel, Tören, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerel Televizyon Muhabiri Semra Demirelli'nin Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Ferdi Tayfur’un cenazesinde izdiham Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham
16:00 Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
15:00 Ferdi Tayfur’un tabutunun başında küfürlü kavga Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
13:59 Özel’den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
19:21 Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
19:01 İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
18:53 Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler’in yeni hocasını duyurdular Ancelotti kesin ayrılıyor: Arda Güler'in yeni hocasını duyurdular
18:47 Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım Savcıyı makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi: Boşboğazlılık yaptım
18:41 İstanbul’da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor İstanbul'da gizemli koku: Öğle saatlerinde başladı hala devam ediyor
18:30 Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede Dünyanın en iyi 10 ligi açıklandı: Trendyol Süper Lig de listede
18:11 Ferdi Tayfur’un cenaze programı değişti Ferdi Tayfur'un cenaze programı değişti
18:07 Elon Musk’tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a şok suçlama Elon Musk'tan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a şok suçlama
18:05 Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti Amedspor-Ankaragücü maçının tarihi değişti
18:01 Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti Muhabirlerin ısrarına dayanamayan Necla Nazır, cama çıkıp taziyeleri kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 16:33:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yerel Televizyon Muhabiri Semra Demirelli'nin Cenazesi Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.