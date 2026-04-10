Kooperatiflerin Geleceği Teknoloji Odaklı Olacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Türkiye Kooperatifçilik Vakfı iş birliğinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü katkılarıyla 'Yerelden Ulusala Kooperatifler Buluşması' gerçekleştirildi. Bursa'daki kooperatiflerin katılımıyla BTSO Ana Hizmet Binası'nda düzenlenen toplantıda, kooperatiflerin mevcut sorunları, çözüm önerileri, stratejik iş birlikleri ve iş fırsatları değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Türkiye'de tarımdan turizme kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren binlerce kooperatif bulunduğunu belirtti. Kooperatiflerin ekonomik kalkınmanın sosyal boyutunu güçlendiren önemli unsurlar olduğunu vurgulayan Batmaz, BTSO'nun kooperatifleşmeyi stratejik bir değer olarak gördüğünü ve özellikle kadın kooperatiflerine yönelik eğitim programları düzenlediklerini ifade etti. Ayrıca, Bursa'nın Marmara Havzası'ndaki ekonomik dinamizmiyle kooperatifler için elverişli bir zemin sunduğunu ve kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Kooperatifçilik Vakfı Genel Başkanı Bahar Kastan ise kooperatiflerin yerel kalkınma ve sosyal adalet için önemli araçlar haline geldiğini, Türkiye genelinde faaliyet gösteren kooperatif sayısının 80 bini aştığını kaydetti. Kooperatiflerin finansmana erişim, pazarlama ve bürokratik süreçler gibi yapısal sorunlarla karşılaştığını belirten Kastan, bu sorunların aşılması için finansman destek mekanizmaları, eğitim programları ve dijital pazarlama araçlarının kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı. Kastan, gelecekte kooperatifçiliğin daha yenilikçi ve teknoloji odaklı bir yapıya dönüşeceğini, dijital kooperatiflerin e-ticaret ve sosyal medya üzerinden büyük fırsatlar sunacağını ifade etti.