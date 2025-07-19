Yozgat'ın Yerköy ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 48 bin 315 lira ceza uygulandı.
Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KGYS denetimlerinde Kırşehir Caddesi'nde bir sürücünün aracıyla drift attığını tespit etti.
Ekipler, tespit ettikleri sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 48 bin 315 lira ceza kesti.
Son Dakika › Güncel › Yerköy'de Drift Yapan Sürücüye 48 Bin Ceza - Son Dakika
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