Yerköy'de Firari Cezalı Yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan M.H, yakalandı.
M.H, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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