Yerköy'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Yerköy'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

Yerköy\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada, sürücü ve bir yolcu yaralanırken, diğer 2 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

05.06.2024 15:23
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özcan B. idaresindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Burhan K. ve Kenan B. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Azat D. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ekiplerce ambulansa alınıp Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yerköy'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerköy'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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