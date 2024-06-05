Yerköy\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özcan B. idaresindeki 06 EC 8996 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Arifoğlu köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Burhan K. ve Kenan B. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Azat D. ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen ekiplerce ambulansa alınıp Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.