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Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika
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Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için hatim duası yapıldı. Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, Kur'an Kursu'ndaki kursiyerlerin şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğunu belirtti. Kur'an Kursu öğretmeni Dilber Genç ise şehitlere minnetlerini göstermek amacıyla dua ettiklerini ifade etti.

Yerköy\'de şehit askerler için Kur\'an-ı Kerim okundu
15.01.2024 - 15:00,
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.

Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, halk eğitim merkezlerinde açılan Kur'an Kursu'ndaki kursiyerlerin şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.

Hatim duası yapıldığını aktaran Tan, "Şehitlerimiz, Allah'ın katında rızıklanmakta ve kendilerine vaat edilenlere kavuşmaktadır. Onların ruhları şad olsun. Kur'an-ı Kerim okuyan kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kur'an Kursu öğretmeni Dilber Genç ise "Şehitlerimiz bizim için canlarını verdi. Biz de onlara dua ederek minnetimizi göstermek istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA
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