Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Kur'an Kursu öğrencilerince Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için hatim duası yapıldı.
Yerköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Zafer Tan, halk eğitim merkezlerinde açılan Kur'an Kursu'ndaki kursiyerlerin şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğunu söyledi.
Hatim duası yapıldığını aktaran Tan, "Şehitlerimiz, Allah'ın katında rızıklanmakta ve kendilerine vaat edilenlere kavuşmaktadır. Onların ruhları şad olsun. Kur'an-ı Kerim okuyan kursiyerlerimize ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Kur'an Kursu öğretmeni Dilber Genç ise "Şehitlerimiz bizim için canlarını verdi. Biz de onlara dua ederek minnetimizi göstermek istedik." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Yerköy'de şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu - Son Dakika