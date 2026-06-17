Yerköy\'de Tarihi Eser Operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 269 sikke ve 49 obje ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kazılarda elde edilen tarihi eser niteliğindeki objelerin satışına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda T.S'nin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonda çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 269 sikke, 2 mühür, 26 yüzük ve 49 obje ile dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.