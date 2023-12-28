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Yerköy'de YHT İstasyonu İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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Yerköy'de YHT İstasyonu İnşaatı İncelendi

Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu inşaat çalışmalarını inceledi. İstasyonda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan yetkililer, YHT Yerköy İstasyonu'nun mart ayında açılmasının planlandığını belirtti. Dereli, bu yatırımın il ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun dedi.

Yerköy\'de YHT İstasyonu İnşaatı İncelendi
28.12.2023 - 14:35,
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Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun ve AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonu inşaat çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Coşgun ve Dereli, istasyonda yapılan çalışmaları yürüten müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Dereli, gazetecilere yaptığı açıklamada, YHT Yerköy İstasyonu'nun mart ayında açılmasının planlandığını belirterek, "YHT ile Ankara-Yerköy arası 45 dakika sürecek. Bu devasa yatırımın ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yerköy'de YHT İstasyonu İnşaatı İncelendi - Son Dakika
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