Yerköy'den Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
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Yerköy'den Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Yerköy\'den Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Molla Hüsrev Camisi önünde düzenlenen uğurlama programıyla dualarla yolcu edildi. İlçe Müftüsü Remzi Çalık'ın duasının ardından Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan tarafından hazırlanan hediyeler hacı adaylarına takdim edildi. Arslan, hac vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek, dualarının onlarla olacağını ve Rabb'inin hac ibadetlerini kabul etmesini temenni etti.

16.05.2024 10:15
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinden kutsal topraklara gidecek hacı adayları dualarla uğurlandı.

Molla Hüsrev Camisi önünde düzenlenen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Remzi Çalık dua edip, hacı adaylarına nasihatlerde bulundu.

Programın sonunda Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler hacı adaylarına takdim edildi.

Arslan, hac vazifelerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara hareket eden vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulunarak, "Bu mübarek yolculukta dualarımız onlarla olacak. Rabbimiz onların hac ibadetlerini kabul etsin, kazasız belasız bir şekilde evlerine dönmelerini nasip etsin." dedi.

Kaynak: AA

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