Yerli Animasyonun Global Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yerli Animasyonun Global Başarısı

Yerli Animasyonun Global Başarısı

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yerli animasyonun dünya çapında başarılı olması için dağıtım planlamasının önemine vurgu yaptı.

18.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yerli animasyon yapımların dünya çapında başarı elde edebilmesine ilişkin, "Tüm dünyada vizyona girebilmek, televizyon ve dijital platformlara satabilmek için doğru dağıtım planlamasının yapılması gerekiyor." dedi.

Güven, Türkiye'de animasyon sektörünün durumunu, TRT'nin animasyon sinemasına sağladığı destekleri ve yerli animasyon yapımlarına gösterilen ilgiyi AA muhabirine anlattı.

TRT Sinema ve TRT Çocuk işbirliğinde yapılan sinema filmlerinin Türk kültürüne dair derin izler barındırdığına dikkati çeken Güven, "Kültürel değerlerle bağ kurdurmak, pedagojik uygunlukların yanı sıra yapımcılarımız tarafından da dikkat edilen bir diğer konu. Senaryo aşamasından itibaren, hikayelere kültürel değerlerimizi ekleyerek, günümüz ve geçmişimize dair öğeleri çocuklarımızla tanıştırıp, bir bellek oluşturup, gelecek için de bir kültür ve medeniyet inşasına sebep olmak hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"TRT'nin desteği olmasa, animasyon sektörü çok daha gerilerde kalırdı"

Türkiye'de animasyon sektörünün TRT Çocuk kanalıyla eş güdümlü başladığını belirten Güven, şunları kaydetti:

"TRT Çocuk içeriğini üretecek çok sayıda animasyon yapımcısı oluştu. Ardından belli bir izleyici kitlesine ulaşan markalar, sinema filmleri de üretip daha nitelikli ve global çapta kendini gösterebileceği, dünyaya satılabileceği duruma geldi. Açıkçası TRT'nin gerek dizi gerek sinema filmi olarak desteği olmasa, animasyon sektörü çok daha gerilerde kalırdı diye düşünüyorum."

Küresel ölçekte animasyon filmlerinin bütçelerinin çok yüksek olduğuna ve tüm dünyada gösterime girdiğine işaret eden Güven, Türkiye'deki animasyon bütçesinin daha düşük olmasına rağmen adet bazı üretimin ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Faruk Güven, Türkiye'deki animasyon yapım şirketlerinin yurt dışına dağıtım ve gösterim konularında da adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, "Yapılması gereken öncelikli iş, yurt dışı dağıtım kanallarından faydalanarak, yurt dışında da benzer şekilde başarılar elde etmeye çalışmak olmalı. Kısacası tüm dünyada vizyona girebilmek, televizyon ve dijital platformlara satabilmek için doğru dağıtım planlamasının yapılması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

"Bu işi profesyonelce yapan firmalarla yol yürümek gerekiyor"

Animasyon sektöründe Türkiye'nin gittikçe profesyonelleşen firmalara sahip olduğunu ifade eden Güven, bu alana ilgi duyan gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması gerektiğini de dile getirdi.

Güven, TRT desteklerinin dağıtımcı ve sinema salonları açısından çok olumlu olarak değerlendirildiğine vurgu yaparak, "????İşin arkasında TRT var algısı, TRT'nin ekranlarında film tanıtımlarına yer vererek, hedef kitleye kolaylıkla ulaşabileceği anlamına gelmekte. Ayrıca şimdiye kadar birçok başarılı yapımın sinemada karşılık bulmasıyla oluşan bilgi birikimini de gelecek yapımların önünü oldukça açmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de gişe rakamlarının animasyon filmleri sayesinde ciddi seviyelere ulaştığına işaret eden Güven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Globaldeki durum için aynı şeyi maalesef söyleyemiyoruz. Öncelikle doğru dağıtım kanallarıyla, bu işi profesyonelce yapan firmalarla yol yürümek gerekiyor. Tabii onların da bu yolda beraber yürüyebilmeleri için kalitenin uluslararası standartlarda çekilmesi gerekiyor. Sinemaya gireceği ülkelerde özellikle kendi dillerinde profesyoneller tarafından dublajlarının yapılıp, iyi ve zamanında dağıtım planlamalarının yapılması öncelikli olarak yatırım gerektiren alanlar arasında yer alıyor."

Güven, animasyon sektörüne ayırılan kaynağın da artırılması gerektiğine vurgu yaparak, bu alandaki festival, pazarlama etkinliklerine yerli yapımcıların daha fazla katılmasını sağlamak gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Faruk Güven, Türkiye, Güncel, Kültür, Sinema, Sanat, Dünya, Medya, Yaşam, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Animasyonun Global Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sitem dolu sözler Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:59:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli Animasyonun Global Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.