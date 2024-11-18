Yerli Animasyonun Global Başarısı

Güncel

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yerli animasyon yapımların dünya çapında başarı elde edebilmesine ilişkin, "Tüm dünyada vizyona girebilmek, televizyon ve dijital platformlara satabilmek için doğru dağıtım planlamasının yapılması gerekiyor." dedi.

Güven, Türkiye'de animasyon sektörünün durumunu, TRT'nin animasyon sinemasına sağladığı destekleri ve yerli animasyon yapımlarına gösterilen ilgiyi AA muhabirine anlattı.

TRT Sinema ve TRT Çocuk işbirliğinde yapılan sinema filmlerinin Türk kültürüne dair derin izler barındırdığına dikkati çeken Güven, "Kültürel değerlerle bağ kurdurmak, pedagojik uygunlukların yanı sıra yapımcılarımız tarafından da dikkat edilen bir diğer konu. Senaryo aşamasından itibaren, hikayelere kültürel değerlerimizi ekleyerek, günümüz ve geçmişimize dair öğeleri çocuklarımızla tanıştırıp, bir bellek oluşturup, gelecek için de bir kültür ve medeniyet inşasına sebep olmak hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"TRT'nin desteği olmasa, animasyon sektörü çok daha gerilerde kalırdı"

Türkiye'de animasyon sektörünün TRT Çocuk kanalıyla eş güdümlü başladığını belirten Güven, şunları kaydetti:

"TRT Çocuk içeriğini üretecek çok sayıda animasyon yapımcısı oluştu. Ardından belli bir izleyici kitlesine ulaşan markalar, sinema filmleri de üretip daha nitelikli ve global çapta kendini gösterebileceği, dünyaya satılabileceği duruma geldi. Açıkçası TRT'nin gerek dizi gerek sinema filmi olarak desteği olmasa, animasyon sektörü çok daha gerilerde kalırdı diye düşünüyorum."

Küresel ölçekte animasyon filmlerinin bütçelerinin çok yüksek olduğuna ve tüm dünyada gösterime girdiğine işaret eden Güven, Türkiye'deki animasyon bütçesinin daha düşük olmasına rağmen adet bazı üretimin ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Faruk Güven, Türkiye'deki animasyon yapım şirketlerinin yurt dışına dağıtım ve gösterim konularında da adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, "Yapılması gereken öncelikli iş, yurt dışı dağıtım kanallarından faydalanarak, yurt dışında da benzer şekilde başarılar elde etmeye çalışmak olmalı. Kısacası tüm dünyada vizyona girebilmek, televizyon ve dijital platformlara satabilmek için doğru dağıtım planlamasının yapılması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

"Bu işi profesyonelce yapan firmalarla yol yürümek gerekiyor"

Animasyon sektöründe Türkiye'nin gittikçe profesyonelleşen firmalara sahip olduğunu ifade eden Güven, bu alana ilgi duyan gençlerin nitelikli yetiştirilmesi ve sektöre kazandırılması gerektiğini de dile getirdi.

Güven, TRT desteklerinin dağıtımcı ve sinema salonları açısından çok olumlu olarak değerlendirildiğine vurgu yaparak, "????İşin arkasında TRT var algısı, TRT'nin ekranlarında film tanıtımlarına yer vererek, hedef kitleye kolaylıkla ulaşabileceği anlamına gelmekte. Ayrıca şimdiye kadar birçok başarılı yapımın sinemada karşılık bulmasıyla oluşan bilgi birikimini de gelecek yapımların önünü oldukça açmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de gişe rakamlarının animasyon filmleri sayesinde ciddi seviyelere ulaştığına işaret eden Güven, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Globaldeki durum için aynı şeyi maalesef söyleyemiyoruz. Öncelikle doğru dağıtım kanallarıyla, bu işi profesyonelce yapan firmalarla yol yürümek gerekiyor. Tabii onların da bu yolda beraber yürüyebilmeleri için kalitenin uluslararası standartlarda çekilmesi gerekiyor. Sinemaya gireceği ülkelerde özellikle kendi dillerinde profesyoneller tarafından dublajlarının yapılıp, iyi ve zamanında dağıtım planlamalarının yapılması öncelikli olarak yatırım gerektiren alanlar arasında yer alıyor."

Güven, animasyon sektörüne ayırılan kaynağın da artırılması gerektiğine vurgu yaparak, bu alandaki festival, pazarlama etkinliklerine yerli yapımcıların daha fazla katılmasını sağlamak gerektiğini de sözlerine ekledi.