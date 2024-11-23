Yerli GÖKBEY Helikopteri Tanıtıldı

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Jandarma Genel Komutanlığı, yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk genel maksat helikopteri GÖKBEY'in görüntülerini paylaştı.

Komutanlığın sosyal medya hesabından, "Birlikten doğan gücün adı, GÖKBEY" notuyla yapılan paylaşımda, "Jandarma Havacılık Komutanlığımızın yeni üyesi, yerli ve milli ilk genel maksat helikopterimiz GÖKBEY, arama kurtarma operasyonlarından personel ve malzeme nakli ile sıhhi tahliye görevlerine, emniyet ve asayiş hizmetlerinden orman yangınlarına müdahaleye kadar her türlü görev için daima hazır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait GÖKBEY ve görev yerine giden personelin içinde bulunduğu görüntülere de yer verildi.