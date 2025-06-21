Yerli Hava Araçları Güç Ünitesi İhracata Hazırlanıyor - Son Dakika
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Yerli Hava Araçları Güç Ünitesi İhracata Hazırlanıyor

Yerli Hava Araçları Güç Ünitesi İhracata Hazırlanıyor
21.06.2025 12:03
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Yerli destek ünitesi, havacılıkta uluslararası pazara açılıyor, ilk ihracat İspanya'ya yapılacak.

Hava araçlarına uçuş öncesi testlerinde yerde güç veren yer destek ünitesi, önce millileştirildi, şimdi ilk ihracatına hazırlanıyor.

DMA Savunma Genel Müdürü Mustafa Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te kurulan şirketin ilk olarak zırhlı araçların arıza tespit yazılımlarını sağladığını, sonrasında zırhlı araçların silah destek ünitelerine yatırım yaptıklarını, ilerleyen dönemde havacılık sektörüne adım attıklarını söyledi.

Havacılık alanında 2018'den bu yana çok niş ürünler ürettiklerini, çözümlerinin Türkiye'de muadili bulunmadığını dile getiren Avcı, Yer Destek Güç Ünitesi ile bu alanda faaliyet gösteren dünyadaki birkaç üretici arasına girdiklerini belirtti. Avcı, ürüne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uçaklar aprona yanaştıklarında ya da aprondan çıkacakları zaman altlarından bir kablo takılır. Bu kablo uçağa güç verir. Pilotun uçuşa çıkmadan önce uçuş testlerini yapması gerekir ve bunun için enerjiye ihtiyacı vardır. Hali hazırda Türkiye ve dünyada bu işlem büyük ölçüde dizel jeneratörlerle yapılıyor. Bunu nasıl küçültebiliriz dedik. Uluslararası örneklerine baktık. Jandarma ve Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES) destekleriyle hava araçlarına yönelik bir AR-GE süreci başlattık. Bir ürün ortaya koyduk ve bunu çok küçülttük. Bu ürün iş jetleri, ATAK helikopteri, genel maksat helikopterlerinde kullanılabilecek güç destek ünitesi haline geldi.

Sonrasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile bir çalışma yürüttük. ATAK helikopterlerinde testlere başladık. Şu anda TUSAŞ'ın ürettiği ATAK, GÖKBEY helikopterinin sevkinin yapıldığı birçok kurumda ürünlerimiz kullanılıyor. TUSAŞ, yurt dışına ihracatta da bize çok yardımcı oluyor. Neredeyse TUSAŞ ile ortak ürettiğimiz bir ürün diyebiliriz. Böylece uluslararası bir ürün haline geldi."

İhracat konusunda da önemli aşama kaydettikleri bildiren Avcı, "Birçok ülkeye de ihracatını başlatıyoruz. Son İspanya Fuarı'nda İspanya jandarması ve emniyetiyle bir anlaşma yaptık. Şu an süreç ilerliyor. İlk ihracatımızı İspanya'ya yapacağız. Azerbaycan ile ciddi anlamada görüşmelerimiz devam ediyor, oraya da bir ihracat söz konusu." dedi.

Dünyada rakip az, hedef büyük

Bu ürün öncesinde helikopter ve uçaklarda yerde enerji vermek için dizel jeneratörler kullanıldığını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Bu jeneratörlerin hangar içinden piste çıkışı ciddi zorluklar oluşturuyordu. Traktör ya da büyük araçlar kullanılarak bu işlem yapılıyordu. Yaptığımız sistem sayesinde pilot ve bakım ekibi hava aracını piste yanaştırmadan önce cihazı takıp dizel jeneratör kullanmadan helikopter ya da uçağa enerji veriyor. Pilot uçuşa çıkacaksa helikopter piste alınıyor daha sonra bizim sistem tekerlekli şekilde ikinci bir kullanıcı ihtiyacı olmadan helikopterin yanına götürülüyor, sadece soket takılıyor. Pilot aviyonik testlerini, uçuş öncesi testleri, haritalandırma testlerinin hepsini bizim sistemimizden aldığı enerjiyle yapıyor. Sonrasında motora sürat veriyor ve kalkışa hazır oluyor. Bizim sistemimizin soketi rahatlıkla sökülüp tekrar hangar içine taşınabiliyor."

Yer Destek Güç Ünitesi'nin tek bir şarjıyla ATAK helikopterine 10'a yakın kez motor startı verebildiğini ifade eden Mustafa Avcı, daha önce dizel jeneratörlerle yapılan işlemi küçük bir cihazla yapılabilir hale getirdiklerini belirtti.

Avcı, ürünle ilgili havacılık sektörünün gerektirdiği sertifikaları aldıklarını dile getirerek, "Havacılıkta sertifika her zaman en önemli şeydir. Ürünümüzü Türkiye'de artık bütün kamu kurumlarına verdik. Şimdi amacımız dünya çapında olmak birçok ülkeye ihraç etmek. Çünkü dünyada sayılı firma tarafından üretiliyor. Bunlar İngiliz, ABD'li şirketler tarafından markalaşmış ürünler. Amacımız bu ürünü dünya çapında marka haline getirmek." diye konuştu.

"Yerli şirketleri desteklemeye devam edeceğiz"

JAVDES Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sara da kuruluşlarından bu yana savunma sanayisindeki girişimciler ve yerli şirketlerle yurt dışına bağlı kalmadan yapılabilecekleri değerlendirerek kendilerine destek vermeye başladıklarını söyledi.

DMA ile bu kapsamda bir araya geldiklerini anlatan Sara, şöyle konuştu:

"Hem hava araçlarının yer destek cihazı olarak batarya sistemlerini kullanmak amacıyla hem da zırhlı araçlarda batarya sistemleri kullanımına yönelik destek verdik. Savunma sanayisindeki şirketler veya kurumlarımız başarılı şekilde kullanıyorlar. Geri dönüşler de çok güzel oluyor. Bu şirketleri desteklemeye, bu şirketlerin arkasında durmaya devam edeceğiz ki yurt dışına bağımlılığımız sonlansın, yurt içinde fayda-maliyetli çözümler oluşturalım. Amacımız bu şirketleri belli bir seviyeye çıkarmak için onlara destek vermek."

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, İspanya, İhracat, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Hava Araçları Güç Ünitesi İhracata Hazırlanıyor - Son Dakika

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