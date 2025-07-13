Yerli Hava Balonu GÖKÇERİ Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerli Hava Balonu GÖKÇERİ Tanıtıldı

Yerli Hava Balonu GÖKÇERİ Tanıtıldı
13.07.2025 11:10
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TÜRKPORT'un geliştirdiği GÖKÇERİ, 10 gün havada kalabilen yerli aerostat sistemi olarak tanıtıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli hava balonu GÖKÇERİ, yerli alt sistemlerinin yüksek performansıyla 10 güne kadar havada kalabilecek.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın dokuzuncu haberinde, ilk kez tanıtılacak aerostat sistemi ele alındı.

"Hava balonu" olarak anılan bu sistemler, havadan daha hafif gazlarla (genellikle helyum) doldurulup balon ve zeplin gibi gökyüzünde süzülerek görev yapıyor.

Aerostat sistemi, yere bağlı olarak 120-1000 metre irtifa değerlerinde görev yaparken, bulunduğu irtifanın seviyesine göre belli bir kapsam alanında ufuk çizgisini daha yukarıdan görmeyi sağlıyor.

Sistem bu yeteneklerle görüntü izleme, değerlendirme kritik tesis (petrol kuyusu, askeri üs bölgesi ve benzeri) güvenliği; afet sonrası mobil baz istasyonu olarak iletişimin hızlı bir şekilde tekrar sağlanması; silah sistemleri takılarak, tehdit algılama ve yönetme olası alanı ateş altına alma; elektronik harp ve elektronik harp saldırı yönetim platformu olarak frekans bastırma; istihbari dinleme, kestirme ile belli bir alanı dinleme ve izleme; alçak irtifa radar platformu olarak dron saldırıları ve seyir füzeleri için ön ihbar platformu görevlerini yerine getirebiliyor.

Dünyada açık kaynaklardan ulaşılır bilgilerle göre 68 ülkede 1700 den fazla aerostat aktif olarak kullanılıyor. Bu sistemleri üreten dünyada 9 üretici bulunuyor.

Türk savunma sanayisi şirketi TÜRKPORT, 8 yıllık AR-GE çalışmaları sonunda satın alınabilir yabancı menşeli ürünlerden daha yüksek performans değerlerine ulaşan GÖKÇERİ Aerostat'ı geliştirerek hizmete sundu. Tüm yazılım, çeper, ip sistemleri, sarıcı sistemler, kompresör gibi alt sistemleri kendi bünyesinde üreterek bu alanda ilki gerçekleştiren TÜRKPORT, GÖKÇERİ'yi IDEF 2025 fuarında gün yüzüne çıkacak.

GÖKÇERİ ile ilklere imza atıldı

Ürün için Türkiye'nin ilk helyum sızdırmaz çeperi geliştirildi ve patentlendi. Oluşturulan çözüm, alınabilen çeperlerden daha hafif ve daha az helyum geçirgen özelliğe sahip bulunuyor. Çeperin daha az helyum geçirgen olması ürünün daha fazla süre havada kalmasını sağlıyor. Böylece, uluslararası standartta 3-4 gün uçuş yapan ürünler yerine, 7-10 gün bandında görev yapacak yerli bir ürün ortaya çıkarıldı. Bu çeper teknolojisine ait çalışma uzay ve gıda başta olmak üzere bir dizi alanda da kullanılabilecek.

Ürün, mobil olması, uçuş öncesi tüm operasyonları 4 saat içinde bitirilerek göreve hazır hale gelmesi, görev sonrası 4 saat içinde toplanıp başka bir alana sevk edilebilmesiyle de rakiplerinden ayrılıyor. Böylece değişik noktalarda görev alabilen, mobilitesi yüksek bir ürün sunuluyor.

Uçuşu sağlayan helyumun görevden sonra vakumlanarak tüplere tekrar doldurulmasını sağlayan sistem yerli imkanlarla ilk kez geliştirilerek kullanıldı. Normalde helyum kompresörleri ithal edilen özel kompresörler arasında yer alıyor. TÜRKPORT mühendisleri helyum kompresörünün yerli olarak üretilmesini ve bu alandaki bağımlılığın ortadan kaldırılmasını sağladı.

Ürünün kontrol ve uçuşunu, faydalı yükün kontrolünü sağlayan tüm yazılım, gömülü sistemler, sensör, ölçü ve değerlendirme birimleri yerli imkanlarla geliştirildi.

Ürünü yere bağlayan ip hem hafifleştirilmiş hem de içine fiber optik kablaj konumlandırılarak yerli imkanlarla imal edilmiş ilk ürün olma özelliği taşıyor. Taşınan faydalı yükün tüm dijital verilerinin fiber optik kabloyla yer kontrol ünitesine aktarımı sağlanarak olası bir elektronik saldırıda ürüne ait yazılımlara zarar verilmesi ve/veya ürüne ait yazılıma sızılması engellendi.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Teknoloji, Güncel, Spor, Son Dakika

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