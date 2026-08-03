Yerli Lokomotif Tanzanya\'ya İhraç

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'in Tanzanya'ya ihraç edildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'in Tanzanya'ya doğru yola çıktığını bildirdi. Türkiye'nin yerli ve milli demir yolu sanayisinde önemli bir eşiği daha geride bıraktığını belirten Bakan Uraloğlu, "Yaptığımız yatırımlarla demir yollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demir yolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz DE 10000 manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı" açıklamasında bulundu.

'3 BİN 946 DENİZ MİLİ MESAFE KAT EDECEK'

Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin, yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını belirten Uraloğlu, "Lokomotifimiz yaklaşık 3 bin 946 deniz mili (7 bin 308 kilometre) sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar Es Salaam Limanı'na ulaşacak ve Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek" dedi.

'LOKOMOTİFTE YERLİ MOTOR KULLANILDI'

Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen, 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motor'un da Tanzanya'ya ihraç edilen DE 10000 lokomotifinde kullanıldığını belirtti. Uraloğlu, "Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demir yolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.