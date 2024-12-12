Yerli Malı Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Yerli Malı Haftası Kutlandı

Yerli Malı Haftası Kutlandı

KESOB Başkanı Odakır, yerli ürünlerin tercih edilmesi için farkındalık oluşturulmasını vurguladı.

12.12.2024 13:49
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Yerli Malı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Odakır, mesajında, vatandaşların yerli ürünleri tercih etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Haftanın önemli bir amaca hizmet ettiğini ve oluşturmak istediği bilinçle farkındalık düzeyinin değerli olduğunu belirten Odakır, şunları kaydetti:

"Bütün okullarımızda öğrencilerimize Yerli Malı Haftası'nda farkındalık ve yerli malı tüketimi hakkında bilinçlendirme yapılıyor. Küçük yaşlardan itibaren tutumlu olmanın, yatırım yapmanın önemi anlatılıyor, aşılanıyor. Bu bilinci oluştururken bunu küçük esnaf aracılığıyla yapılmasını da ayrıca önemsiyoruz. Biliyoruz ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olunmaz. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Yerli Malı Haftası'nı kutluyorum. Gelecek nesillerin bu bilinçle hareket etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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