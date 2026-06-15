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Yerli Medya için Yapay Zeka Akademileri

Yerli Medya için Yapay Zeka Akademileri
15.06.2026 15:58
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Başkentte yerel medya dönüşümünü ele alan yapay zeka akademileri düzenlendi.

Başkentte, Basın İlan Kurumu (BİK) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle yapay zeka akademileri düzenlendi.

"Yerel Medyada Dijital Atılım Akademisi" ve "Yapay Zeka Çağında Yerel Medya Akademisi" kapsamındaki eğitimlerde yerel medyanın dijital dönüşümüne ilişkin bilgiler paylaşıldı, genç gazetecilere alanında uzman isimler ders verdi.

Akademilerin açılışında konuşan BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, meslek tecrübelerini paylaştı.

Kurum olarak, yerel medyaya her zaman destek olduklarının altını çizen Çelik, yerel medyanın yapay zeka dönüşümü konusunda da çalışmalara imza attığını ifade etti.

Gazetecilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiğine işaret eden Çelik, yenilikçi sistemler ve uygulamalarla yerel medyanın daha güçlü bir hale geleceğini söyledi.

Yerel medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çeken Çelik, gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını kaydetti.

"Yapay zeka medya için tehdit değil"

"Yerel Medyada Dijital Atılım Akademisi"nin ilk dersinde, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, yerel gazetecilerle bir araya geldi.

Sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı, dijital mecralarda içerik üretimi ve gazetecilikte sosyal medyanın gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üzen, sosyal medyada yanlış bilgilerin daha hızlı yayıldığını, güvenilir içeriğin daha da önemli hale geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı (AA) Dijital Haberler Müdürlüğü Başmuhabiri Oğuzhan Çal, yapay zekanın medya için bir tehdit olmadığının, bunun önemli bir fırsat sunduğunun altını çizerek, yapay zeka destekli araçların habercilik süreçlerini hızlandırdığını ve yerel medyanın dijital dönüşümüne katkı sağladığını vurguladı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörlüğü'nden Sertan Türkyılmaz da gazeteciliğin etik ilkeleri ve dijital içerik üretiminde öne çıkan yeni nesil uygulamaların kullanımına ilişkin eğitim verdi.

Türkyılmaz, dijitalleşen medya düzeninde gazetecilerin yeni araçlara uyumu ve içerik üretim süreçlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine de değindi.

Yerel medyanın dönüşümü ele alındı

İki günlük eğitimin son gününde düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Yerel Medya Akademisi"nde ise yerel medya dönüşümü üzerine uzman isimler ders verdi.

Bu doğrultuda TRT Haber Kurgu Yönetmeni Oğuzhan Uyar sunumunda yeni nesil kurgu tekniklerini anlattı.

Sosyal medya platformlarına uyumlu içerik üretiminin aşamalarına değinen Uyar, dijital mecralara uygun haber dili, video formatları ve etkileşim odaklı içerik stratejileri hakkında paylaşımlarda bulundu.

Sosyal Medya Uzmanı Buğra Tolga Gülcan, gerçekleştirdiği sunumda algoritma destekli içerik üretimi, sosyal medya platformlarının çalışma mantığı ve yazılım altyapılarına ilişkin tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Oditron Teknoloji CEO'su Serbülend Zeren, yapay zekanın kullanımı üzerinden özel sektöre ilişkin deneyimlerini anlattı.

Siber Güvenlik Uzmanı Yılmaz Değirmenci ise yapay zeka yazılımlarının doğru ve verimli kullanımı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli Medya için Yapay Zeka Akademileri - Son Dakika

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