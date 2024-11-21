Yerli Seçmenlerin Oy Kullanma Sorunları

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OKLAHOMA ABD'de yerli halkın seçimlere katılımına ilişkin yapılan bir araştırma, oy kullanma konusunda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan Amerikan yerlilerinin son yıllarda federal seçimlere katılımının, kayıtlardaki en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi.

New York'ta bulunan Adalet İçin Brennan Merkezi tarafından yayımlanan çalışma kapsamında, federal olarak tanınan kabile topraklarının bulunduğu 21 eyaletteki nüfusun yüzde 20'den fazlasının yerlilerin oluşturduğu seçmen kayıtları incelendi.

Araştırma, Amerikan yerlilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde son yıllarda ABD genelindeki seçimlere katılım oranının, kayıtlardaki en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

2012 ile 2022 yılları arasındaki verilere göre, yerlilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde seçimlere katılım oranının son yıllarda, eyaletin diğer bölgelerine kıyasla ara seçimlerde yüzde 7, başkanlık seçimlerinde ise yüzde 15'lik düşüş olduğu tespit edildi.

Çalışmanın araştırmacılarından Chelsea Jones, yerlilerin çoğunun sokak ismi ya da ev numarası bulunmayan adreslerde yaşadığını ve bu nedenle oy pusulalarına posta yoluyla erişemediklerini belirterek, "Bu da postayla oy kullanmayı onlar için daha da zorlaştırıyor." dedi.

Yerlilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde yeterli oy kullanma merkezlerinin olmadığını da ifade eden Jones, sandıkların kurulduğu merkezlerin uzaklığı ile bu bölgelerdeki toplu taşıma sorunu Amerikan yerlisi seçmenlerin seçimlere katılımının önünde "ciddi engel" oluşturduğunu aktardı.

Jones, bazı eyaletlerde yerlilerin sahip oldukları kimliklerle oy kullanmalarına izin verilmediğini kaydederek, oy kullanmanın önündeki tüm bu engellerin sisteme karşı bir güvensizlik duygusu oluşturabileceğini ve bu durumun seçimlere katılımı düşürebileceğini vurguladı.

Yerlilerinin oy kullanımı konusunda yaşadıkları sorunlarla ilgili veri eksikliğine de dikkati çeken Jones, "Amerikan yerlisi toplulukların incelenmesi söz konusu olduğunda, özellikle de bu durum siyasetle ilgili olduğunda, muazzam veri eşitsizlikleri var." dedi.

Jones, bu durumun kabile topraklarına özgü bir durum olduğuna ve ülke genelinde yaşanmadığına işaret ederek, sorunların giderilmesi için yetkililere adım atılması çağrısında bulundu.