Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Diyarbakır annelerini de ziyaret eden Mutlu, "Gözyaşı dünyanın her yerinde aynıdır. Hududu beklemek, bayrağı beklemek ne kadar kutsalsa, bir annenin evladını beklemesi de o kadar saygıdeğerdir" dedi.

"Bu güzel şehrimize gelmişken Diyarbakır annelerini de ziyaret etmek istedim. Biz yerli ve milli parti olarak insan ayırmayı, bölge ayırmayı, ırk, mezhep ayırmayı redderiz. Her insanı insan olduğu için sever, sayarız. Gözyaşı dünyanın her yerinde aynıdır. Göz yaşının rengi olmaz. Anne annedir. anneyi ötekileştirmek en büyük günahtır. hududu beklemek, bayrağı beklemek ne kadar kutsalsa, bir annenin evladını beklemesi de o kadar saygı değerdir. Burada bulunan ve yurdun her yerindeki evladını bekleyen tüm annelerin ellerinden öpüyor, büyük ve güçlü devletimizin bu hasrete bir an önce son verecek çalışmalarında sonuna kadar destek olduğumuzu arz ediyorum."