Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Diyarbakır annelerini de ziyaret eden Mutlu, "Gözyaşı dünyanın her yerinde aynıdır. Hududu beklemek, bayrağı beklemek ne kadar kutsalsa, bir annenin evladını beklemesi de o kadar saygıdeğerdir" dedi.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Diyarbakır annelerini de ziyaret eden Mutlu şunları söyledi:
"Bu güzel şehrimize gelmişken Diyarbakır annelerini de ziyaret etmek istedim. Biz yerli ve milli parti olarak insan ayırmayı, bölge ayırmayı, ırk, mezhep ayırmayı redderiz. Her insanı insan olduğu için sever, sayarız. Gözyaşı dünyanın her yerinde aynıdır. Göz yaşının rengi olmaz. Anne annedir. anneyi ötekileştirmek en büyük günahtır. hududu beklemek, bayrağı beklemek ne kadar kutsalsa, bir annenin evladını beklemesi de o kadar saygı değerdir. Burada bulunan ve yurdun her yerindeki evladını bekleyen tüm annelerin ellerinden öpüyor, büyük ve güçlü devletimizin bu hasrete bir an önce son verecek çalışmalarında sonuna kadar destek olduğumuzu arz ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Sudan'daki iç savaşın sona ermesi ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının Birliğin önceliklerinden olduğunu belirtti. Sudan'daki Demokratik Sivil Güçler Koordinasyonu (DSGK) Başkanı Abdullah Hamduk ile yapılan görüşmede, Hamduk, siyasi sürecin başlatılması ve ateşkesin hızlıca sağlanması konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Ebu Gayt, Sudanlı grupları bir araya getirmek için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Sudan'daki iç savaş, 2019'da sivil hükümete karşı yapılan darbenin ardından başlamış ve şiddetli çatışmalara yol açmıştır.
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