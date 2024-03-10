Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı ve Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Mutlu, annelerin evlatlarını beklemesinin saygıdeğer olduğunu belirterek, insanları ayırmayı reddettiklerini ve gözyaşının her yerde aynı olduğunu vurguladı.

10.03.2024 16:04  Güncelleme: 16:05
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Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Diyarbakır annelerini de ziyaret eden Mutlu, "Gözyaşı dünyanın her yerinde aynıdır. Hududu beklemek, bayrağı beklemek ne kadar kutsalsa, bir annenin evladını beklemesi de o kadar saygıdeğerdir" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Diyarbakır annelerini de ziyaret eden Mutlu şunları söyledi:

"Bu güzel şehrimize gelmişken Diyarbakır annelerini de ziyaret etmek istedim. Biz yerli ve milli parti olarak insan ayırmayı, bölge ayırmayı, ırk, mezhep ayırmayı redderiz. Her insanı insan olduğu için sever, sayarız. Gözyaşı dünyanın her yerinde aynıdır. Göz yaşının rengi olmaz. Anne annedir. anneyi ötekileştirmek en büyük günahtır. hududu beklemek, bayrağı beklemek ne kadar kutsalsa, bir annenin evladını beklemesi de o kadar saygı değerdir. Burada bulunan ve yurdun her yerindeki evladını bekleyen tüm annelerin ellerinden öpüyor, büyük ve güçlü devletimizin bu hasrete bir an önce son verecek çalışmalarında sonuna kadar destek olduğumuzu arz ediyorum."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

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