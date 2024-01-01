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Yerli ve Yabancılar 2024 Yılının İlk Gününde Antalya'da Denize Girdi - Son Dakika
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Yerli ve Yabancılar 2024 Yılının İlk Gününde Antalya'da Denize Girdi

Antalya'da hava sıcaklığının 17 derece, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu 2024'ün ilk gününde yerli ve yabancı tatilciler denize girdi. Bazı turistler balık tutarken, bazıları ise sahilde oturmayı tercih etti. Rus turistler ise sıcak havanın keyfini çıkararak denize girdi.

Yerli ve Yabancılar 2024 Yılının İlk Gününde Antalya\'da Denize Girdi
01.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:10
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ANTALYA'da yerli ve yabancılar, 2024 yılının ilk gününde denize girdi.

Antalya'da hava sıcaklığı 2024'ün ilk gününde 17 derece, deniz suyu sıcaklığı 21 derece, nem oranı ise yüzde 87 ölçüldü. Kapalı ve zaman zaman yağmurun yağdığı havada sahile gelen yerli ve yabancı tatilciler, denize girdi. Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahilde oturmayı tercih etti. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti. Bazı yabancı turistler ise çocuklarıyla denize girdi.

'SU ÇOK SICAK, BANYO YAPIYOR GİBİYİZ'

Eşi ve çocuklarıyla sahil kenarına gelen Rus turist Aleksei Filatov, "Harika hissediyorum, hava bizim için çok sıcak. Sibirya'dan Türkiye'yi görmeye geldik. Yarın da Alanya'ya gidiyoruz. Hava çok güzel. Yeni yılınız kutlu olsun. Sıcaklık harika, Sibirya'da şu anda hava eksi 40 derecelerde. Su bizim için çok sıcak, banyo yapıyor gibiyiz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yerli ve Yabancılar 2024 Yılının İlk Gününde Antalya'da Denize Girdi - Son Dakika
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