İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Pance Toshkovski ile bir araya geldi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Sayın Pance Toshkovski ve heyetini Bakanlığımızda misafir ettik. Başta güvenlik, kolluk eğitimi, göçmen kaçakçılığı ve FETÖ ile mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arasındaki işbirliği faaliyetlerini ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Yerlikaya ve Toshkovski'den İşbirliği Toplantısı - Son Dakika
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