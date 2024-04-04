Yeryüzü Doktorları Derneği, 8 ülkede \'Yeryüzü Empati İftarı\' düzenledi

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünyadaki açlık sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 8 ülkede "Yeryüzü Empati İftarı" düzenledi.
Zeytinburnu'ndaki derneğin merkez binasında gerçekleştirilen iftara farklı ülkedeki kliniklerde çalışanlar bir araya geldi. Akşam ezanın okunmasıyla oruç tutanlar yer sofrasında hurma, su ve çorba ile iftar yaptı.
Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, mazlum coğrafyada yaşayan ve açlıkla mücadele eden insanların yaşadıklarını anlatarak, "Zor durumda olan, gıdaya ve ilaca ulaşamayan, mağdur, mazlum insanların nasıl bir iftar yaptığını anlamalıyız. Bu amaçla böyle bir iftarda bir araya geldik. Empati yapmaya çalışıyoruz çünkü bizler gelişmiş, güçlü büyük ülkedeyiz. Allah'ın bize verdiği nimetler, rızıklar çok fazla. Hep birlikte daha azına kanaat eden başka insanların içine hayır ve iyilik öğretebilen insanlar olalım. Allah sizlerden razı olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin."ifadesini kullandı.
Ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade eden Güney, şöyle devam etti:
"Biz de gıdaya ve ilaca ulaşamayan mazlum coğrafyalardaki insanları daha iyi anlamak istedik. O sebeple onlarla birlikte aynı anda aynı gıdalarla orucumuzu açarak ortak dertlerini paylaşmak istiyoruz. Sekiz ayrı ülkede aynı anda iftar yapacağız. Empati iftarının amacı şu, gıdaya ulaşamayan insanları, mazlum insanları anlamaya çalışıyoruz. Onların arzularını, isteklerini, zorluklarını görmeye çalışıyoruz. Aynı duyguları paylaşmak için bu etkinliği düzenledik."
Afganistan, Bangladeş, Çad, Gazze, Somali, Suriye ve Yemen'de yer alan klinikleriyle ve Türkiye'de dernek merkezinde empati sofrasında bir araya gelen Yeryüzü Doktorları, uzak coğrafyalarda yaşayanların duygularına ortak olmayı amaçlıyor.
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