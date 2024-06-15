Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad'da sağlık hizmeti veriyor - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad'da sağlık hizmeti veriyor

Yeryüzü Doktorları Derneği (YDD) gönüllü doktorları, Kurban Bayramı için gittikleri Çad'ın Sido bölgesindeki dernek kliniğinde ve mülteci kampında sağlık hizmeti veriyor. İstanbul'dan yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından bölgeye gelen doktorlar, YDD'nin buradaki Çad-Sido Bemadji Sağlık Merkezi adlı kliniğinde sağlık hizmeti vermeye başladı. Kliniğe gelen bölge halkına, doktorlar tarafından muayene edilip gerekli tahlilleri yaptırıldıktan sonra ilaçları veriliyor. Doktorlar ayrıca, bölgede çalışan yerel sağlık personeli ve doktorlara eğitim verecek. Bölgeye gelen doktorlar, kliniğin yanı sıra Sido'dadaki mülteci kampında da hizmet veriyor. Her gün, sırayla kampa giden bir doktor, burada yaşayanların muayenelerini gerçekleştiriyor.

15.06.2024 11:05
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Yeryüzü Doktorları Derneğinin (YDD) gönüllü doktorları, Kurban Bayramı için gittikleri Çad'ın Sido bölgesindeki dernek kliniğinde ve mülteci kampında sağlık hizmeti veriyor.

Dernekte gönüllü olarak görev alan doktorlar, Kurban Bayramı dolayısıyla sağlık hizmeti sunmak için Orta Afrika'da bulunan Çad'ın Sido bölgesine ulaştı.

İstanbul'dan yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından bölgeye gelen doktorlar, YDD'nin buradaki Çad-Sido Bemadji Sağlık Merkezi adlı kliniğinde sağlık hizmeti vermeye başladı.

Kliniğe gelen bölge halkına, doktorlar tarafından muayene edilip gerekli tahlilleri yaptırıldıktan sonra ilaçları veriliyor.

Klinikte çalışan Çadlı hekimlerin eşlik ettiği 3 doktor, bölgede kaldıkları bir hafta boyunca Sido'da yaşayan kadın ve çocuklar ağırlıkta olmak üzere sağlık kontrolü yaparak, gerekli tedavileri uygulayacak.

Doktorlar ayrıca, bölgede çalışan yerel sağlık personeli ve doktorlara eğitim verecek.

Mülteci kampında sağlık hizmeti

Bölgeye gelen doktorlar, kliniğin yanı sıra Sido'dadaki mülteci kampında da hizmet veriyor. Her gün, sırayla kampa giden bir doktor, burada yaşayanların muayenelerini gerçekleştiriyor.

AA muhabirine açıklama yapan Aile Hekimi Mehmet Ali Çetinkale, ekip arkadaşlarıyla çocuk, yaşlı, genç ve kadınları muayene edip tedavilerini düzenleyeceklerini söyledi.

Afrika'ya ilk defa geldiğini ifade eden Çetinkale, "Gerçekten çok güzel bir coğrafya. Heyecan verici bir yer. İnsanlar çok sıcakkanlı, cana yakınlar. Keşke daha çok şey elimizden gelse." dedi.

Aile Hekimi Burcu Korkmaz da aile hekimliği ve pediatri olarak iki bölümde sağlık taraması yapacaklarını söyledi.

Bölgede sıtma hastalığının sık görüldüğünün altını çizen Korkmaz, özellikle bu hastalıkla ilgili tedaviler yapılacağını ifade etti.

Korkmaz, ilk kez bölgeye geldiğini, halkın kendilerini çok güzel karşıladığını belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zeynep Abuşoğlu ise daha önce de Afrika'ya geldiğini anlattı.

Bölgedeki hastalıklara ve genel sağlık durumuna hakim olduğunu dile getiren Abuşoğlu, "Burada genellikle bulaşıcı hastalıklarla savaş çok ciddi bir problem oluşturuyor. Buna yönelik tedavilerimiz, tarama programlarımız ve günübirlik tedavilerimiz olacak. Aynı zamanda yerel sağlık personeline ve doktorlara eğitim faaliyetlerinde bulunacağız. Çok mutluyuz, heyecanlıyız. Verimli bir şekilde bitirmeyi ve insanlara maksimum düzeyde faydalı olabilmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Derneği, Çad'da sağlık hizmeti veriyor - Son Dakika

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