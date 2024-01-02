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Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze sergisini Yenikapı Metro İstasyonu'nda açtı - Son Dakika
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Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze sergisini Yenikapı Metro İstasyonu'nda açtı

Yeryüzü Doktorları Derneği, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkat çekmek amacıyla bir sergi düzenledi. Sergi, Yenikapı Metro İstasyonu'nda 7 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergide, derneğin geçmişten bugüne gerçekleştirdiği çalışmalar ve bölgedeki sorunlar halka aktarılıyor. Serginin daha sonra Bursa Şehreküstü Metro İstasyonu'nda da ziyarete açılması planlanıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği Gazze sergisini Yenikapı Metro İstasyonu\'nda açtı
02.01.2024 - 15:11,
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Yeryüzü Doktorları Derneğinin İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'ye dikkati çekmek amacıyla hazırladığı sergi, 7 Ocak'a kadar Yenikapı Metro İstasyonu'nda ziyaret edilebilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, Gazze'de 7 Ekim'den beri devam eden saldırılar nedeniyle oluşan sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda insanlık dramına dikkati çekilmek amacıyla hazırlanan "Gazze'nin yarası derin" isimli sergi Yenikapı Metro İstasyonu'nda İstanbullularla buluştu.

Derneğin geçmişten bugüne gerçekleştirdiği çalışmaları ve bölgede yaşanan sorunları halka aktarmak, konu üzerindeki toplumsal farkındalığı artırmak için düzenlenen sergide, Gazze'nin yıllardır devam eden durumu gözler önüne seriliyor.

Gönüllü sağlık hizmetlerinin ve insani yardım çalışmalarının çeşitli karelerle yer verildiği sergi 7 Ocak'a kadar ziyaret edebilecek.

Serginin 8-14 Ocak'ta Bursa Şehreküstü Metro İstasyonu'nda ziyarete açılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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