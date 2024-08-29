Yeryüzü Doktorları Gazze'de Sağlık ve İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeryüzü Doktorları Gazze'de Sağlık ve İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeryüzü Doktorları Gazze\'de Sağlık ve İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması sebebiyle 7 Mayıs'tan bu yana hiçbir hastanın tahliyesinin gerçekleştirilemediği Gazze'de, hem sağlık hem de insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek, bölgede yaralılara tedavi hizmeti vererek temel sağlık hizmetlerini destekliyor ve tıbbi malzeme desteği sağlıyor. Ayrıca kadınlara ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütüyor.

29.08.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeryüzü Doktorları Derneği, Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması sebebiyle 7 Mayıs'tan bu yana hiçbir hastanın tahliyesinin gerçekleştirilemediği Gazze'de, hem sağlık hem de insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yeryüzü Doktorları, savaş ve çatışma ortamında abluka altında kalan Gazze'de krizin başladığı ilk günden beri insani yardım çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaşarak Gazzelilerin yanında yaşam nöbeti tutan Yeryüzü Doktorları, bölgede 4 farklı hastanede yaralılara tedavi hizmeti vererek temel sağlık hizmetlerini destekliyor.

Dernek, bunun yanı sıra bölgeye tıbbi ve medikal malzeme desteği de sağlamaya devam ediyor.

Refah Sınır Kapısı kapatılana kadar Mısır'dan ulaştırdığı yardımları Ürdün üzerinden göndermeye devam eden dernek, sağlık hizmetleri için gerekli malzemelerin bölgeye girişini sağlıyor.

Dernek, insani yardımların yanı sıra bölgedeki görevli sağlık çalışanlarına maddi destek vererek sağlık sistemine de katkı sağlıyor.

Ayrıca kadınlara ve çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürüten Yeryüzü Doktorları, savaşın yıkıcı etkisini azaltmak için bölgede mücadele veriyor.

Bölgede çocuk felci görüldü

Gazze'de yetersiz hijyen koşulları ve atık suların sonucu olarak 25 yıl aradan sonra görülen poliovirüs nedeniyle 10 aylık bir bebek felç oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, 25 yıl aradan sonra ilk kez ortaya çıkan çocuk felcinin halk sağlığı için tehdit oluşturduğunu açıklayarak acil bir şekilde aşı temin edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Çocuk, Refah, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeryüzü Doktorları Gazze'de Sağlık ve İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yeryüzü Doktorları Gazze'de Sağlık ve İnsani Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement