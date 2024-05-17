Yeryüzü Doktorları, Gazze\'ye sağlık hizmeti ve kurban bağışlarını ulaştıracak

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Yeryüzü Doktorları Derneği, 7 Ekim'den bu yana hayatın durduğu Gazze'de sağlık ihtiyacını karşılamak için ekipleriyle hizmet verirken aynı zamanda bağışlanan kurban emanetlerini de ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gazze'de saldırıların altında, 20 kişilik ekibiyle acil yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeryüzü Doktorları, bu yıl da şartların giderek zorlaştığı bölgede kurban organizasyonları düzenleyecek.

"Kurban Olsun, Sağlık Olsun" kampanyasıyla Türkiye dahil 22 ülkede faaliyetlerini yürütecek dernek, Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca bağışçıların vekaletlerini ulaştıracak.

Kurban kesimlerini güvenlik ve operasyon zorlukları nedeniyle Gazze dışında gerçekleştirmeyi planlayan dernek, konserve yapılacak kurban etlerini, soğuk zinciri kırılmadan ve son kullanma tarihi geçmeden Gazze halkına ulaştıracak.