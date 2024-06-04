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Yeşeren otlarla beslenen bozayı böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde yeşeren otlarla beslenen bozayı görüntülendi.

Göle ilçesine bağlı Yiğitkonağı köyü mera alanında karnını yeşeren otlarla doyurmaya çalışan bozayı, Özgür Açıkyıldız tarafından cep telefonu kamerayla kayıt altına alındı. Ardahan'dan Göle ilçesine seyahat eden Açıkyıdız, merada otla beslenen boz ayıyı görünce aracını durdurarak o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Yoldan geçen araçlara aldırış etmeyen bozayı merada yeşeren otlarla karnını doyurmaya çalıştı.