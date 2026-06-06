Yeşil Bayrak Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni'nde, Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında çevre alanındaki çalışmalarıyla uluslararası standartlara ulaşan 445 okula "Yeşil Bayrak" ödülü verildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile ödül almaya hak kazanan okullardan öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, programa dahil olan okul sayısının giderek arttığını belirterek, bu sayının artmasının, yeni kuşakların çevreye daha duyarlı bakacağı ve çevreyi geliştireceğine dair inançlarını pekiştirdiğini söyledi.

TÜRÇEV'in 31 yıl önce sadece bir okulla Eko-Okullar Programı'na başladığını ifade eden Ateş, 1254 okulla Eko-Okullar Programı'nı yürüttüklerini belirtti.

Ateş, programa üye okul sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu noktada öğretmenlerin azminin gerekliliğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, Türkiye genelinde 1254 okulda yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programı bünyesinde, 2 yıl boyunca çevre konusunda yürüttükleri çalışmalarla uluslararası standartta kaliteye ulaşan 445 Eko-Okul'a daha "Yeşil Bayrak" ödülü verildi.

Böylece Türkiye'deki "Yeşil Bayraklı" okul sayısı 937'ye yükseldi.