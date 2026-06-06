Yeşil Bayrak Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşil Bayrak Ödülleri Sahiplerini Buldu

06.06.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRÇEV, 445 okula çevre çalışmaları nedeniyle 'Yeşil Bayrak' ödülü verdi, toplamda 937 okul oldu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından düzenlenen Yeşil Bayrak Ulusal Ödül Töreni'nde, Uluslararası Eko-Okullar Programı kapsamında çevre alanındaki çalışmalarıyla uluslararası standartlara ulaşan 445 okula "Yeşil Bayrak" ödülü verildi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile ödül almaya hak kazanan okullardan öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Ateş, programa dahil olan okul sayısının giderek arttığını belirterek, bu sayının artmasının, yeni kuşakların çevreye daha duyarlı bakacağı ve çevreyi geliştireceğine dair inançlarını pekiştirdiğini söyledi.

TÜRÇEV'in 31 yıl önce sadece bir okulla Eko-Okullar Programı'na başladığını ifade eden Ateş, 1254 okulla Eko-Okullar Programı'nı yürüttüklerini belirtti.

Ateş, programa üye okul sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu noktada öğretmenlerin azminin gerekliliğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından, Türkiye genelinde 1254 okulda yürütülen Uluslararası Eko-Okullar Programı bünyesinde, 2 yıl boyunca çevre konusunda yürüttükleri çalışmalarla uluslararası standartta kaliteye ulaşan 445 Eko-Okul'a daha "Yeşil Bayrak" ödülü verildi.

Böylece Türkiye'deki "Yeşil Bayraklı" okul sayısı 937'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eğitim, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Bayrak Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı Hava basılan traktör lastiği bomba gibi patladı, işçilere hayatlarının şokunu yaşattı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
CHP’nin MYK toplantısından ’tasfiye’ sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir CHP'nin MYK toplantısından 'tasfiye' sinyali çıktı: Kemal Bey görevden alma yetkisini kullanabilir
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Top Gun: Mavercik’in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü Top Gun: Mavercik'in oyuncusu evinde bıçaklanarak öldürüldü

19:48
Bernardo Silva’dan Galatasaraylılara müjde
Bernardo Silva'dan Galatasaraylılara müjde
19:22
Abdurrahim Albayrak’tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
18:41
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu
18:23
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:08
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 19:58:34. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşil Bayrak Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.