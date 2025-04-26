Yeşil Cami Bahar Güzelliğiyle Büyülüyor - Son Dakika
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Yeşil Cami Bahar Güzelliğiyle Büyülüyor

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Adana'daki Köprüköy Camii, sarmaşıklarla kaplanarak 'Yeşil Cami' adını aldı ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

26.04.2025 10:00
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Adana'nın Botanik Bahçesi "Yeşil Cami " sarmaşıklara büründü

ADANA - Adana'da baharın gelmesiyle birlikte duvarları, kubbesi ve minaresini saran sarmaşıklar nedeniyle 'Yeşil Cami' olarak anılan Köprüköy Camii, bu sene de yeşil haline kavuştu.

Merkez Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi Seyhan Nehri kıyısında 1930 yılında ibadet açılan Köprüköy Camisi yapısı ve görünüşüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 yıl önce dikilen bir kök sarmaşık, zamanla çoğalarak caminin dört bir yanını sardı. Mahalleli tarafından, sarmaşıklarla ünlü olmasından dolayı 'Yeşil Cami' olarak adlandırılıyor. Cami, avlusunda begonya ve gül türlerinin yanı sıra lavanta, nar, nergis, defne ve gelin duvağı gibi çok sayıda bitki türü olmasından dolayı botanik bahçeye dönüştü. Hava sıcaklığının yükseldiği kentte vatandaşlar, namaz saatleri dışında camiye gelerek vakit geçiriyor. Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapan Köprüköy Camii, yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin de uğrak noktası haline geldiği ifade ediliyor.

'Caminin her tarafı sarmaşıklarla dolu'

Köprüköy Camii'nin sarmaşıklarıyla dikkat çekici hale geldiğini belirten vatandaşlarda İsmet Erdoğan, " Caminin her tarafı sarmaşıklarla dolu olduğu için 'Yeşil Cami' olarak adlandırılıyor. Bahçesinde 250'ye yakın bitki çeşidi bulunuyor. Caminin her bir noktası yemyeşil. Camiye yurt dışı ve yurt içinden rağbet oldukça fazla. Buraya gelip özellikle fotoğraf çekiliyorlar. Ramazan ayında, kandillerde cami dolup taşıyor. Böyle bir camiyi ilk defa burada gördüm. Bu güzelliği görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

Sarmaşıkların camiye güzellik kattığına değinen vatandaşlardan Ahmet Furkan Yüksel'de, " Caminin dış görünüşünün sarmaşıklarla olması, görünüş olarak çok güzel gösteriyor. Yıllar önce ekilen sarmaşıkların büyümesiyle oldu. Mahallemizde de 'Yeşil Cami' olarak adlandırılıyor. Daha önce böyle görmedikleri için, gelen turistler şaşırıp kalıyor ve bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyorlar. Cami insanların ilgisini fazlasıyla çekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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