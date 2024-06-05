Yeşil Manisa Zirvesi'nde Kamuda Enerji Tasarrufu ve Temiz Enerji Konuşuldu - Son Dakika
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Yeşil Manisa Zirvesi'nde Kamuda Enerji Tasarrufu ve Temiz Enerji Konuşuldu

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Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri arasında yer alan Yeşil Manisa Zirvesi'nin ikinci gününde, kamuda enerji tasarrufu ve temiz enerji kaynakları konuşuldu.

05.06.2024 09:41  Güncelleme: 10:55
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(MANİSA) - "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri arasında yer alan Yeşil Manisa Zirvesi'nin ikinci gününde, kamuda enerji tasarrufu ve temiz enerji kaynakları konuşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından daha yeşil bir Manisa hedefiyle gerçekleştirilen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri devam ediyor. Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı Yeşil Manisa Zirvesi'nde, kamuda enerji tasarrufu ve temiz enerji kaynakları konuları ele alındı.

Zirvenin ilk oturumunda Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ve Kentlerin Enerji Verimliliği, Atıktan Üretilen Yakıtlar ile Fosil Yakıtlar başlıkları sunumlarla ele alındı. Zirvenin öğleden sonra yapılan 2'nci oturumunda ise Temiz Enerji Kaynakları ile Kentlerin Sürdürülebilirliği ve Manisa'nın Jeotermal Tarihi, Potansiyeli ve Kaynakları sunumları gerçekleştirildi. Güliz Özdemir'in moderatörlüğünü üstlendiği 2'nci oturumda ise Temiz Enerji Kaynakları ile Kentlerin Sürdürülebilirliği paneli yapıldı.

Zirvedeki konuşmalarda Yeşil Manisa Zirvesi'nin, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak bir platforma dönüşmesi ve bu zirveye benzer çalıştayların çoğaltılmasında fikir birliğine varıldı.

Çocuklar çevre bilincini eğlenerek öğrendi

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında "Çevre ve Farkındalık Etkinliği" düzenlendi. Hedef Koleji ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda eğitim gören okul öncesi öğrencilere yönelik yapılan etkileşimli kitap saati, yaratıcı dans ve palyaço gösterileriyle çocuklara çevre bilinci eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Atıkları geri kazandılar

Programlara ek olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Mesir Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler, atık durumda bulunan eşyaları geri dönüştürerek müzik aletlerine çevirdi. Minik öğrenciler yaptıkları müzik aletlerini çalarak grup olarak çeşitli müzikleri seslendirdi. Miniklerin geri kazanarak yaptıkları müzik aletleri ile yaptıkları gösterileri velileri de kayda aldı.

Kaynak: ANKA

Manisa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Manisa Zirvesi'nde Kamuda Enerji Tasarrufu ve Temiz Enerji Konuşuldu - Son Dakika

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