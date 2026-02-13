Yeşil Otobüs Belgeseli Gaziantep'te Gösterildi - Son Dakika
Yeşil Otobüs Belgeseli Gaziantep'te Gösterildi

13.02.2026 17:53
Kübra Kuruali'nin yönettiği 'Yeşil Otobüs' belgeseli Suriye ve göçü anlatıyor, ilk gösterimi yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yönetmenliğini Kübra Kuruali'nin üstlendiği "Yeşil Otobüs" belgesel filminin gösterimi yapıldı.

Suriye'deki iç savaşın ardından geri dönüşler ve göç olgusunu işleyen ve savaşın ardından yaşanan ilk özgür ramazan iftarlarını ve ilk özgür bayram günlerini kayıt altına alan yol belgeseli "Yeşil Otobüs" Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde ilk kez izleyici karşısına çıktı.

İsmini Esed rejiminin iç savaşın ilk dönemlerinde sivil halka yönelik uyguladığı tehdit karşısında simgeleşen ve göçte kullanılan yeşil otobüslerden alan belgesel, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan başlayarak Şam, Humus ve Halep'e uzanan bir yolculuğu ve bu süreçteki yaşam hikayelerini anlatıyor.

Yönetmen belgesel yapımcısı Kuruali, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, filmi çekerken çok samimi bir ekiple çalıştığını söyledi.

Suriyelilere ev sahipliği yapan Gaziantep'te olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Kuruali, şöyle konuştu:

"Ev sahipliğinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederim. Suriye'ye gittiğimde insanların heyecanlı olduğuna ortak olmak çok güzeldi. Bizi kendi evimizde gibi hissettirdiler. Filmi Türkiye-Suriye kardeşliği üzerine yapmak istedik. Yol arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bir yola çıktığınızda yanınızda kimin olduğu çok önemlidir. Filmde emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim. Bu film samimi insanları bir araya getirdi. Bu filmi çok kısıtlı imkanlarımla yaptım. Suriye'nin özgür bayramını kayıt altına almak istedik."

Konuşmanın ardından "Yeşil Otobüs" belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı.

Daha sonra editör içerik üreticisi Şule Kalkan'ın moderatörlüğünü yaptığı "Göç, Hafıza ve Dönüş" paneli düzenlendi.

Panele AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, belgesel metin yazarı Peren Birsaygılı Mut, araştırmacı Mohsen Al-Mustafa katıldı.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
