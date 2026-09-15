Yeşil Sol Parti\'den gözaltılara tepki, direnme çağrısı yaptı

(ANKARA) - Yeşil Sol Parti, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alındığını belirterek, "Tüm baskılara, gözaltılara, tutuklamalara ve susturmalara karşı yan yana ve omuz omuza direnmeye devam edeceğiz. Çare, demokrasiden yana olan tüm güçlerin baskıya, zulme ve otoriter iktidara karşı ortak mücadelesindedir" açıklamasını yaptı.

Yeşil Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nin (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ve çok sayıda muhalifin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İktidar, çok yönlü saldırılarını artırarak sürdürüyor. Güne, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Başkanı Mertcan Titiz'in gözaltına alındığı haberiyle başladık. Tüm baskılara, gözaltılara, tutuklamalara ve susturmalara karşı yan yana ve omuz omuza direnmeye devam edeceğiz. Çare, demokrasiden yana olan tüm güçlerin baskıya, zulme ve otoriter iktidara karşı ortak mücadelesindedir" ifadeleri kullanıldı.