Yeşil Sol Parti, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'gasp\' dedi, mücadele çağrısı yaptı

(ANKARA) - Yeşil Sol Parti, Halk TV'ye kayyım atanmasını "düpedüz bir gasp" olarak nitelendirerek, demokrasi ve özgürlükten yana olan tüm siyasi partileri, sendikaları ve demokratik kitle örgütlerini ortak mücadeleye çağırdı.

Yeşil Sol Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk TV'ye kayyım atanması, bu iktidarın faşizan karakterinin yeni bir halkasıdır. 12 Eylül'ü, 12 Mart'ı ve diğer darbe koşullarını katbekat geride bırakan karanlık bir dönemden geçiyoruz. Saray rejimi her gün yeni bir kuruma, yeni bir iradeye, yeni bir hakka el koyuyor. Bu bir hukuki işlem değil, düpedüz bir gasptır. Bu bir yönetim değil, topyekün bir saldırma ve susturma operasyonudur. İktidar kendinden yana olmayan herkese karşı topyekün bir saldırı başlatmıştır. Amaçları, bu ülkede kendilerinden olmayan tek bir ses, tek bir nefes bırakmamaktır.

İktidar blokunun saldırılarına karşı en geniş direniş hattını, en geniş demokrasi cephesini örmek tarihsel zorunluluktur. Demokrasiden, özgürlükten, emekten, adaletten yana olan herkesi, demokrasiden yana olan tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini, iktidarın bu topyekun saldırısı karşısında yan yana durmaya ve bu otoriter iktidara karşı direnmeye davet ediyoruz. Kayyım rejimi kaybedecek, halk kazanacak."