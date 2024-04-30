Yeşil Türkiye\'nin düzenlediği \'Ailen İçin Fidan Dik\' etkinliğinde 600 öğrenci fidan dikti

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Yeşil Türkiye'nin düzenlediği "Ailen İçin Fidan Dik" etkinliği kapsamında başkentteki farklı okullardan 600 öğrenci fidan dikti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Ankara genelindeki farklı okullardan, farklı yaşlardaki 600 öğrenci Atatürk Orman Çiftliği'ndeki "Ailen İçin Fidan Dik" etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve velilere doğa sevgisi, toprak, fidan dikimi çerçevesinde eğitim verildi ve ardından da fidan dikildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil Türkiye Genel Sekreteri Mehmet Yıldız, öğrencilerin anaokulundan başlayarak küresel problemlere karşı sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları gerektiğini ve bu yüzden böyle bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.