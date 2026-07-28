Yeşil Vatan Buluşmaları Domaniç\'te Yapıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Buluşmaları" programı kapsamında iş insanı Nafi Güral ve Bursa ile Kütahya'dan basın mensuplarıyla Domaniç'te bir araya geldi.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Buluşmaları" programı kapsamında Vali Işın, NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, NG Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm Güral, Bursa ve Kütahya'dan basın mensuplarıyla Domaniç'teki Hayme Ana??????? Türbesi, Mızık Çamı, Topuk Yaylası, Sarıkız Mesire Alanı ile ilçedeki tarihi ve doğal alanları ziyaret etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Işın, Domaniç'in sıradan bir yerleşim yeri olmadığını ifade etti.

Domaniç'in Türk tarihinin sembol yerlerinden biri olduğunu anlatan Işın, "Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bu topraklar bizim için çok muteberdir. Her yıl Hayme Ana Şenlikleri'ni burada gerçekleştiriyoruz. Domaniç, tarihi kadar doğal güzellikleriyle de önemli bir ilçemizdir." diye konuştu.

Işın, Kütahya ile Bursa'nın ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip iki şehir olduğunu belirterek, Bursa'dan gelen basın mensuplarını her zaman Kütahya'da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

NG Grup Kurucu Başkanı Güral da Domaniç'in Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar olduğuna dikkati çekerek, ilçenin tarihi kimliği nedeniyle daha fazla ilgi görmesi gerektiğini söyledi.

Güral, aile olarak Domaniç'e yönelik yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirterek, Kütahya Valiliğinin öncülüğünde ilçeye katkı sunmayı görev kabul ettiklerini kaydetti.

Ayrıca basının toplumun hafızası olduğunu vurgulayan Güral, gazetecilerin bölgelerin tanıtımında önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam ise programın amacının Domaniç'in tarihi, kültürel ve doğal değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu belirterek, organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.