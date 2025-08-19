Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Başladı

19.08.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, çevre bilincini artırmak için film yarışması düzenliyor. Son başvuru 31 Ekim.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması"na başvurular başladı.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışma, profesyonel ve genç sinemacıları doğayı koruma çağrısıyla bir araya getirecek.

İklim krizi, çevre bilinci ve doğayla uyumlu yaşam gibi temaların sanatsal anlatımlarla işleneceği yarışmaya son başvuru tarihi, 31 Ekim olarak belirlendi.

Çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa filmlerin veya belgesellerin üretilmesini amaçlayan yarışmada finalistler 21 Kasım'da açıklanacak. Ödül töreni ise 15 Aralık'ta yapılacak.

Yarışma ayrıca iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık oluşturmayı ve gençlerin sanatsal bakış açılarını toplumsal etkiyle buluşturmayı hedefliyor.

Yarışmada profesyonel filmler kategorisinde birinciye 100 bin, ikinciye 75 bin, üçüncüye 50 bin lira ödül verilecek. Öğrenci filmleri kategorisinde de birinci 75 binin, ikinci 50 binin, üçüncü için ise 35 bin liranın sahibi olacak.

Her iki kategoride "Yeşil Vatan" özel ödülü ve mansiyon ödülleri de takdim edilecek.

Katılımcılar başvurularını "www.ogm.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebilir.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:51:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.