Yeşilay 106 Yaşında

05.03.2026 15:56
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 106. yıl dönümünü Çankırı'da etkinliklerle kutladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da etkinlikler gerçekleştirildi.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, Atatürk Bulvarı üzerinden alışveriş merkezi önüne kadar "Bağımsız gençlik, bağımsız gelecek", "Sen de Yeşilaycısın" sloganları atarak yürüdü.

Burada devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, yaptığı konuşmada, alkol, tütün ve dijital gibi bağımlılıklara karşı olduklarını söyledi.

Bazı bağımlılıklara ise daha çok bağlanmaları gerektiğini dile getiren Çakırtaş, "Vatanımıza, ailemize, değerlerimize bağlıyız. Milli manevi değerlerimizin her zaman yanındayız. Bunları daha fazla yüceltmeliyiz. Özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi iyi insan olma noktasında yetiştirmeliyiz. Okul ziyaretlerimizde öğrencilerimizle paylaştığımız, öğretmenlerimize söylediğimiz çok önemli bir şey var. Elbette akademik başarı önemli ama bizim için önemli olan iyi insan yetiştirmek, kötü bağımlılıklardan uzak durup, iyi bağımlılıklara daha çok sahip çıkan insanlar yetiştirmek. Hedefimiz bu olmalı." dedi.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan da Yeşilay Haftası'nda köklü bir geçmişi olan kurumlarının kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Bu yılın "Bağımsızlık Yılı" ilan edilmesiyle "bağımsız gelecek ve bağımsız gençlik" için topyekün mücadeleye devam ettiklerini anlatan Özcan, "İçişleri Bakanlığımızla geçen yıl başlattığımız protokol kapsamında il il, ilçe ilçe, hane hane gezerek bağımlılıkla mücadelede el birliğiyle, seferberlik ruhuyla bu süreci devam ettirmekteyiz. Seferberlik içerisinde çocuklarımızdan gençlerimize, esnafımızdan muhtarlarımıza, kamu kurumu idarecilerimize kadar hep birlikte bağımlılıklarla mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü ve Gençlik Merkezi tarafından açılan stantlarda bağımlılıkla mücadeleye ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Programda Çankırı Yeşilay Spor Kulübü sporcuları tarafından gösteriler sunuldu, Genç Yeşilay İl Başkanı Davud Türk tarafından "Sen de Yeşilaycısın" etkinliği gerçekleştirildi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi danışanları tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Çankırı, Güncel, Son Dakika

