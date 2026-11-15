Yeşilay Akdeniz Bölgesi 2026 istişare toplantısı Konya Şubesi ev sahipliğinde yapıldı

Yeşilay Akdeniz Bölgesi 2026 istişare toplantısı Konya Şubesi ev sahipliğinde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Akdeniz Bölgesi 2026 yılı istişare toplantısı, Konya Şubesinin ev sahipliğinde ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Halaç başkanlığında yapıldı.
Yeşilay'ın Akdeniz Bölgesi 2026 yılı istişare toplantısı, Konya Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Halaç başkanlığında düzenlenen toplantıda, bölge şubelerinin yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar, faaliyetleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.
Şube temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğinin artırılması, bölgesel faaliyetlerin güçlendirilmesi ve şubeler arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi konuları ele alındı.
Program kapsamında Konya'ya gelen Yeşilay temsilcileri, Kelebekler Vadisi ve Sille'yi gezdi.
Yeşilay Konya Şube Başkanı Yağmur Küçükbezirci, toplantının bölgesel iş birliği ve deneyim paylaşımı açısından önemli olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?