Yeşilay Başkanı Altuntaş, Yılın Kareleri Oylamasında

12.02.2026 16:55
Nail Altuntaş, 2025 Yılın Kareleri oylamasında farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi.

Zonguldak Yeşilay Şube Başkanı Nail Altuntaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altuntaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" karesini seçen Altuntaş, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" fotoğrafından yana seçim yaptı."

Altuntaş, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" karesini oylarken, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" fotoğrafına oy veren Altuntaş, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesinden yana oy kullandı."

Fotoğrafların birbirinden güzel ve değerli olduğunu belirten Altuntaş, bunları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

