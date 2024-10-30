Yeşilay Bilecik Basınla Buluştu

Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) binasındaki toplantıda Tekelioğlu ile merkezde görevli personeller, gazetecilere kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi vererek merkezi gezdirdi.
Ziyaret, fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
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