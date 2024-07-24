Yeşilay Bilim Kurulu, bağımlılıklarla mücadelede yeni üyelerle güçlendi - Son Dakika
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Yeşilay Bilim Kurulu, bağımlılıklarla mücadelede yeni üyelerle güçlendi

Yeşilay Bilim Kurulu, bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten bir kuruldur. Kurul, aldığı sonuçlara göre projeler hazırlayıp uygulamaktadır. Yeşilay'ın açıklamasına göre, 2012 yılından bu yana faaliyet gösteren Bilim Kurulu, bağımlılıklarla mücadelede en doğru yaklaşımları belirlemek için farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşmaktadır. Yeşilay'ın yeni Yönetim Kuruluyla birlikte göreve başlayan Bilim Kurulu, ulusal ve uluslararası alandaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bağımlılıkla mücadelede yol haritası belirlemektedir. Kurulun üyeleri arasında birçok alanında uzman isim bulunmaktadır.

24.07.2024 17:39
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Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürüten ve aldığı sonuçlara göre projeler hazırlayıp uygulayan Yeşilay Bilim Kurulunun yeni üyeleri göreve başladı.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeşilay Bilim Kurulu, bağımlılıklarla mücadelede en doğru yaklaşımları tespit edebilmek adına sosyolojiden tıbba farklı disiplinlerden uzmanlardan oluşuyor.

Yeşilay yeni Yönetim Kuruluyla görevlerine başlayan Bilim Kurulunun yeni üyeleri, bağımlılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası sahadaki bilimsel gelişmeleri istişare ediyor.

Yeşilay Bilim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Prof. Dr. Murat Şentürk (Bilim Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, Prof. Dr. Şaziye Senem Başgül, Prof. Dr. Rabia Bilici, Prof. Dr. Hakan Coşkunol, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Prof. Dr. Toker Ergüder, Prof. Dr. Cüneyt Evren, Prof. Dr. Yusuf Genç, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Doç. Dr. Zeynep Esra Abay Çelik, Doç. Dr. Merih Altıntaş, Doç. Dr. Adem Başpınar, Doç. Dr. Esra İşmen Gazioğlu, Doç. Dr. Hasan Volkan Kara, Doç. Dr. Mustafa Otrar, Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Doç. Dr. Perihan Torun, Dr. Mehmet Sait Değer, Dr. Murat Dinçer, Dr. İlyas Kaya."???????

Kaynak: AA

Bilim Kurulu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay Bilim Kurulu, bağımlılıklarla mücadelede yeni üyelerle güçlendi - Son Dakika

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