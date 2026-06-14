Yeşilay 13. Geleneksel Bisiklet Turu Bursa'da Yapıldı - Son Dakika
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Yeşilay 13. Geleneksel Bisiklet Turu Bursa'da Yapıldı

14.06.2026 13:16
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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek için bu yıl 13. kez düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 bisikletli, belirlenen güzergahta pedal çevirdi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bisikletleriyle bir araya gelen her yaştan katılımcı, tur öncesi Yeşilay tarafından verilen ekipmanları aldı.

Yeşil yeleklerini giyerek son hazırlıklarını tamamlayan yaklaşık 250 katılımcı, işaret verilmesiyle belirlenen güzergahta pedal çevirdi.

Tur kapsamında bisikletliler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan çıkış yaptıktan sonra Hürriyet Caddesi, Avrupa Konseyi Bulvarı, Nilüfer Caddesi, Kanal Cadde, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi ve Kanuni Caddesi ile Cemal Nadir Caddesi'ni geçerek Hanlar Bölgesi'ne ulaştı.

Yeşilay Bursa Şube Başkanı Feyza Oğraş, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşamak adına bisiklet dostlarıyla beraber ülke genelinde eş zamanlı bisiklet turu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Katılımcılara ve destek verenlere teşekkür eden Oğraş, "Bilindiği üzere 2011 yılından itibaren aralıksız olarak sürdürülen Yeşilay Bisiklet Turu, her yıl olduğu gibi bu sene de toplumun farklı kesimlerini aynı amaç etrafında buluşturmuştur. Yeşilay Bursa Şubesi olarak bağımlılıklardan uzak, sağlıklı, üretken ve güçlü nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Turun ardından yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeşilay 13. Geleneksel Bisiklet Turu Bursa'da Yapıldı - Son Dakika

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