Yeşilay\'dan Anneler Günü Etkinliği

Yeşilay Eskişehir Şubesi, Anneler Günü kapsamında Dede Korkut Parkı'nda stant çalışması gerçekleştirdi.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, etkinlikte stant alanını ziyaret eden annelere çeşitli hediyeler takdim edildiği ve parkta bulunan ailelerle birebir görüşmeler yapılarak Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğinin de yer aldığı programda, Yeşilay Eskişehir Spor Kulübü sporcularının, tekvando gösterisi sunduğu bildirildi.