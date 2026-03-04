Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği - Son Dakika
Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği

04.03.2026 17:39
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Her gencimiz vatan toprağımız kadar kutsaldır. Nasıl vatan toprağımızı savunmak için canımızı, kanımızı vermeye hazırsak, hiçbir çocuğumuz bağımlı olmasın diye onları korumaya, koruyamadığımızda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) üzerinden kurtarmaya o kadar hazırız" dedi.

Adana'da Seyhan YEDAM ile Yeşilay Caddesi'nin açılış töreni düzenlendi. Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Türkiye Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Adana Şubesi yönetimi, il protokolü ve çok sayıda gönüllü katıldı. Burada konuşan Genel Başkan Mehmet Dinç, bağımlılıkla ilgili tüm dünyayı tehdit eden büyük bir dalga olduğunu vurgulayarak, gelişmiş ülkelerde yaşanan sorunlardan bahsetti.

Türkiye'nin bu sorunun üstesinden gelecek güçte olduğunun altını çizen Mehmet Dinç, "Günümüzde bağımlılıkla ilgili dünyayı tehdit eden çok büyük bir dalga var. Ülkemizde çocuklara ve gençlere etkin bir şekilde ulaşırsak, toplum olarak net bir duruş sergilersek bu problemin üstesinden gelebiliriz. İçişleri Bakanlığımız ile birlikte valilerimizin himayesinde geçen yıl Bağımsızlık Seferberliği'ni başlattık. Çünkü bağımlılık meselesini bağımsızlık meselesi olarak görüyoruz. Bir toprağın bağımsızlığına ne kadar aşıksak çocuklarımızın, gençlerimizin bağımsızlığı için de aynı aşka sahip olmalıyız. Bağımlı olan her genç, vatan toprağından kaybedilmiş bir karış topraktır. O nedenle her gencimiz vatan toprağımız kadar kutsaldır. Nasıl vatan toprağımızı savunmak için canımızı, kanımızı vermeye hazırsak, hiçbir çocuğumuz bağımlı olmasın diye onları korumaya, koruyamadığımızda YEDAM üzerinden kurtarmaya o kadar hazırız. Bunun adı seferberliktir. Bu mantıkla hepimizin bu probleme karşı mücadele etmesi lazım. Bu yılki Yeşilay'ın mottosu 'Sen de Yeşilaycısın.' Dilerim yakın zamanda hepimiz için bağımsız bir geleceği birlikte görürüz. Bağımsız bir Adana'yı güven, huzur ve mutluluk içinde hep birlikte yaşarız" diye konuştu.

'SEVGİNİN BAĞIMLISI OLALIM'

Vali Mustafa Yavuz ise Adana'da açılan 2'nci YEDAM'ın hem bölge hem de kent için önemli bir adım olduğunu belirterek, "2026 yılı 'Bağımsızlık Yılı' ilan edildi. Gelin, hep birlikte sevginin bağımlısı olalım. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sevelim. Her şeyi iyileştiren en güçlü duygunun sevgi olduğuna inanıyorum. Eğer biz sevgimizi eksik edersek, onlar bu sevgiyi başka yerlerde arayacaktır. Bizler buna fırsat vermeyelim. Adana'dan tüm Türkiye'ye Bağımsızlık Yılı'nda güzel haberler paylaşmak dileğiyle, YEDAM'ın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar yeni merkez için kurdele kesip, Seyhan YEDAM'da incelemelerde bulundu.

Haber: Gülşah ÖZGEN- Kamera: Eser PAZARBAŞI/ ADANA,

Kaynak: DHA

Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği

