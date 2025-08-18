Yeşilay'dan Eğitim Müdürü'ne Ziyaret

Yeşilay Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan'ı ziyaret etti.
Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan'ı ziyaret ederek, bağımlılıkla mücadele seferberliği hakkında istişarede bulundu.
Ateş, "Bağımlılıkla mücadele alanında gerçekleştiğimiz çalışmalarımızda desteklerinden ötürü Sayın Müdürümüze şükranlarımızı sunarız." dedi.
Ziyarete, Şube Sorumlusu Nurper Abay da katıldı.
