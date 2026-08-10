Yeşilay'dan Ekran Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika
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Yeşilay'dan Ekran Bağımlılığı Eğitimi

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Yeşilay Çorum, öğrenciler için ekran bağımlılığı eğitimleri düzenleyerek teknoloji kullanımı bilinci artırdı.

Yeşilay Çorum Şubesince TÜGVA Yaz Okulları kapsamında öğrencilere yönelik ekran bağımlılığı eğitimi düzenlendi.

Yeşilay Çorum Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim programında öğrencilere teknolojinin bilinçli ve sağlıklı kullanımı, ekran başında geçirilen sürenin kontrol edilmesi, ekran bağımlılığının çocuklar ve gençler üzerindeki olası etkileri ile sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Çorum Şubesi Gençlik Komisyonu Başkanı Efrahim Taş, Şube Sorumlusu Ali Mansur ve Yönetim Kurulu Üyesi Psikolojik Danışman Remza Burcu Bekleviç tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin teknoloji kullanım alışkanlıklarına ilişkin farkındalık kazanmaları amaçlandı.

Öğrencilere günlük yaşamlarında teknoloji kullanımını dengeli hale getirmelerine yönelik önerilerin de aktarıldığı eğitimlerde, bağımlılıklardan korunmanın önemi vurgulandı.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil de çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını farklı kurumlarla iş birliği içinde sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Ekran Bağımlılığı Eğitimi - Son Dakika

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