Yeşilay\'dan Gaziantep\'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Yeşilay'ın bölge istişare toplantısı, 8 il temsilcisinin katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Yeşilay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şeyma Halaç başkanlık etti.

Halaç, AA muhabirine, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yeşilay'ın 106 yıldır tütün, alkol, madde, kumar, dijital ve diğer davranışsal bağımlılıklarla mücadele eden köklü bir kuruluş olduğunu ifade eden Halaç, tüm faaliyetlerin gönüllülerin desteğiyle yürütüldüğünü belirtti.

2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Halaç, "Biz de önleyici çalışmalarımızla, danışmanlık hizmetlerimizle, psikolojik ve psikososyal desteklerimizle bu bağımsızlık yılını, bağımlılıklarla mücadele açısından verimli bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında toplumun katılımıyla "Bağımsızlık Seferberliği" başlattıklarını dile getiren Halaç, "Gaziantep de bu anlamda çok önem verdiğimiz illerimizden biri. Bu seferberlikle girmediğimiz sokak, ulaşmadığımız mahalle kalmamasını istiyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede tüm toplumu sürece dahil ederek, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte güçlü bir mücadele yürütmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum gerçekleştirildi.