Yeşilay'dan Geleneksel Bisiklet Turu

Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'ncisini düzenleyeceği Geleneksel Bisiklet Turu, 1 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, 81 ilde gerçekleştirilecek bisiklet turunda bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.

Sağlıklı ve hareketli yaşamın öneminin vurgulanacağı organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek.

Etkinliğe, Türkiye genelinde 10 bini aşkın katılımcı bekleniyor.

İstanbul etabında tur, Sepetçiler Kasrı'nda başlayarak sırasıyla Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe'nin ardından aynı rotayı takip ederek yeniden Sepetçiler Kasrı'nda sona erecek. Diğer illerde ise şehirlerin önemli merkezlerinden geçen parkurlar yer alacak.???????