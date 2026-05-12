Yeşilay\'dan Hıdırellez\'de Farkındalık Standı

Yeşilay gönüllüleri, Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Hıdırellez şenliklerinde farkındalık standı açtı.

Yeşilay Düzce Şubesi ve Düzce Üniversitesi Genç Yeşilay üyesi gönüllüleri, Hilaltepe Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen Hıdırellez şenliklerine katıldı.

Gönüllülerce açılan farkındalık standında vatandaşlar tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

Şenlikte çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği de yapan gönüllüler, katılımcılara Yeşilay bilekliği hediye etti.

Gönüllüler, etkinlikte çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak sağlıklı yaşama dikkat çekti.