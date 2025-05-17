Yeşilay\'dan Öğrencilere Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Yeşilay Elazığ Şubesince ilk ve ortaokul öğrencilerine teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Yeşilay Elazığ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, "Benim Kulübüm Yeşilay Projesi" kapsamında gönüllülerin okul ziyaretleri sürüyor.

Ziyaretlerde, öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam konularında bilgi veren gönüllüler, öğrencilerle oyun oynadı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Proje kapsamında yapılan okul ziyaretlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.