Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi

Yeşilay\'dan Sağlıklı Yaşam Projesi
19.08.2025 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, çocuklara bisiklet kullanımı öğreterek sağlıklı yaşam bilincini arttırmayı hedefliyor.

Yeşilay Samsun Şubesince "Sağlıklı Yaşam İçin Öğreniyorum" projesi kapsamında toplumu sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, beraberindeki Bilge Pedallar Bisiklet Topluluğu Samsun Temsilcisi Abdurrahman Güner ile Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'ü makamında ziyaret etti.

Güneş, söz konusu proje konusunda Baştürk'e bilgi verdi.

Projenin bisiklet kullanımı arttırmayı hedeflediğini vurgulayan Güneş, "Hareket etmenin en sağlıklı ve eğlenceli araçlarından biri olan bisikletin gündelik hayatın bir parçası haline getirilmesini ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam bilincinin kazandırılmasını amaçladık." dedi.

Bu kapsamda belirlenecek okullarda 4. sınıf öğrencilerine yönelik bisiklet kullanımı ve özendirme eğitimleri düzenleneceğini aktaran Güneş, "Çocuklarımız bisiklet kullanımıyla hem sağlıklı yaşama kavuşacak hem de olumsuz alışkanlıklardan uzak durarak kendilerini geliştirici faaliyetlerde daha çok yer alacaklar." ifadelerini kullandı.

Güner ise eğitimlerde pedalları sökülmüş bisikletlerle çocuklara denge kurmayı öğreteceklerini anlattı.

Denge eğitiminin önemini anlatan Güner, "Çocuklar hızlanma esnasında ayaklarını yerden kaldırdıklarında dengeyi öğrenerek düşmeden devam edecek. Dengeyi sağlayan öğrencilerimiz pedallı bisiklete geçecek. Bisiklet sürmesini bilen çocuklar için de sürüş hakimiyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. Bisikletin çocukların yaşam felsefesi olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Güneş, ve Güner, Samsun Vali Yardımcısı Baştürk'e proje hakkında sunum da yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, samsun, Eğitim, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
’’Ölümü hissettim’’ diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı ''Ölümü hissettim'' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 23:23:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.